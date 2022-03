Énergie: privé d'électricité, le Nigeria fait face à une crise sans précédent

La centrale électrique de Afam IV, à Port Harcourt au Nigeria, le 29 septembre 2015. AFP PHOTO / FLORIAN PLAUCHEUR

Le Nigeria est plongé dans la plus importante crise énergétique de son histoire. Depuis 48 heures, le pays le plus peuplé d’Afrique est en panne d’électricité sur toute l’étendue de son territoire. Le Nigeria n’est pas autosuffisant en électricité et les populations ont l’habitude d’utiliser des générateurs alimentés au fuel. Mais la crise récente en Ukraine a fait bondir la demande en carburant, ainsi que les prix, plongeant le pays dans une grave crise économique.