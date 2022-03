Disparitions de ressortissants mauritaniens au Mali: Nouakchott promet la vérité

Oualata, Mauritanie. (photo d'illustration) © Mounia Daoudi/RFI

Une délégation ministérielle mauritanienne s’est rendue lundi 14 et mardi 15 mars à la frontière avec le Mali. Conduite par le ministre de l’Intérieur, la délégation comprenait également le ministre de la Défense nationale et les chefs des corps d’armées et de sécurité. Ils ont rencontré les familles des dizaines de mauritaniens portés disparus début mars en territoire malien. Leurs proches soutiennent que 15 de ces disparus ont été tués par l’armée malienne. Du côté malien, on dément toujours.