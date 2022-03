Côte d'Ivoire: «Prenez vos feuilles», une appli d'aide scolaire du CM1 à la terminale

Classe dans une école du quartier de Koumassi à Abidjan, le 25 mai 2020. AP - Diomande Ble Blonde

Texte par : RFI Suivre 2 mn

« Prenez vos feuilles » est l’appli qui vient de remporter le concours Challenge App Afrique de RFI et France 24. Il s’agit d’une application qui permet aux élèves de réviser leurs cours et de se tester en vue des examens. Dans un pays ou l’enseignement est parfois critiqué et où certains établissements comptent jusqu'à plus de 100 élèves par classe, cette appli peut apparaître comme une solution pratique.