Mozambique: le président appelle la communauté internationale à l'aide face aux shebabs

Le président mozambicain met en garde contre le nombre d’attaques terroristes dans le nord du pays. Il s’exprimait à l’occasion d’une visite de son homologue portugais.

Publicité Lire la suite

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, au moins huit villages ont été attaqués le mois dernier dans la province du Cabo Delgado, où sévissent les rebelles des shebabs ; une rébellion islamiste présente dans la région depuis 2017.

Toujours selon Ocha, la dernière attaque il y a deux semaines sur trois villages a fait une quinzaine de morts. Le Rwanda et la SADC ont déployé des troupes dans la région pour aider le gouvernement mozambicain à lutter contre le terrorisme.

Le président mozambicain Filipe Nyusi rappelle que les terroristes sont toujours présents et très actifs. « On est tout à fait conscients que la victoire complète est encore loin. Nos troupes sont encore en train de se battre en ce moment même sur l'île de Matemo, parce que les terroristes essayent de s'y infiltrer. Mais cela nous coûte cher, en raison de la nature même de cette menace terroriste. Ils sont invisibles et très motivés, en raison des financements et soutiens extérieurs dont ils bénéficient, et qui renforcent leurs actions dans notre pays. »

Face à cette situation, le chef de l'État appelle la communauté internationale à leur venir en aide. « Nous renouvelons notre appel auprès de la communauté internationale, pour continuer à soutenir les efforts du Mozambique, et les forces de nos amis, le Rwanda et la SADC, dans ce combat, afin de pouvoir éradiquer ce phénomène terroriste qui touche notre pays et concerne toute l'Afrique australe. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne