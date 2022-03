RDC: le constat «amer» de la ministre de la Justice en tournée d'inspection dans les parquets de Kinshasa

En République démocratique du Congo, la ministre de la Justice décèle des dysfonctionnements dans l’appareil judiciaire. Rose Mutombo n’est pas du tout satisfaite du travail des magistrats.

La prison centrale de Makala, qui accueille l’essentiel de détenus de la capitale, est surpeuplée des prisonniers sans dossiers ; on constate un écart entre le nombre de ceux jetés en prison et ceux qui s’y trouvent réellement. Des détentions arbitraires sont aussi nombreuses.

Pour s’enquérir de la situation, la ministre a ainsi entamé, hier jeudi, des descentes surprises dans différents parquets de Kinshasa. Au micro de notre correspondant Pascal Mulegwa, elle dresse un constat « amer ».

Première étape, le parquet de grande instance de Kinshasa - Kalamu. «... On (y) a réellement constaté les dysfonctionnements entre les réalités faites au niveau de la prison de Makala, et les réalités dans les registres des magistrats ».

Les équipes de la ministre surveillent la prison de Makala et elles y ont constaté des irrégularités, poursuit Rose Mutombo. « ... On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détentions irrégulières, il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document, c'est comme ça que j'ai commencé en ces jours de parcourir les différents offices. Un travail profond sera fait pour comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. »

