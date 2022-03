RDC: le sous-secrétaire américain au Trésor évoque le dossier Gertler lors de sa visite

L'homme d'affaires israélien Dan Gertler effectue une visite au complexe minier de Katanga Mining Ltd. en 2012. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

La RDC affirme avoir récupéré définitivement ses actifs miniers et pétroliers auprès du groupe Ventura appartenant à Dan Gertler, l’homme d’affaire israélien sous sanctions américaines, pour corruption et de détournements de fonds en RDC. Selon les autorités congolaises, l'ensemble de ces propriétés a une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Brian Nelson, le sous-secrétaire du département américain du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a effectué à Kinshasa une visite de trois jours qui a pris fin vendredi soir. Il a abordé cette question avec les autorités congolaises et les acteurs de la société civile.