Accords d'Évian: «Baba Merzoug», le canon de la discorde franco-algérienne

Dans la liste des restitutions demandées par l'Algérie à la France, 60 ans après la fin de la guerre, figure un canon baptisé « La Consulaire » en France et « Baba Merzoug » (« Père chanceux ») en Algérie. Emporté comme trophée par la marine française lors de la prise d'Alger en 1830, il se dresse depuis 130 ans sous la forme d'une colonne, dans la base navale de Brest.

Douze tonnes et sept mètres de long. Extraordinaire par sa taille, le canon ne fonctionne déjà plus en 1830 lors de la conquête d'Alger par la France. Mais la marine française tient à ce trophée, parce qu'il symbolise un martyre.

« Ce martyre, c’est celui du révérend-père Jean Le Vacher, qui était consul de France en 1683 et qui a été martyrisé devant la gueule de ce canon, explique Hervé Bédri, responsable du patrimoine historique de la marine. L’amiral Duperré s’en souvient et va demander à ses marins de rapporter La Consulaire pour pouvoir l’ériger en colonne à la mémoire du révérend-père et de tous ceux qui ont été martyrisés à la gueule de ce canon. »

Une solution où les Algériens et les Français décideraient ensemble de la mise en valeur de la colonne Jean-Yves Guengant, historien RFI

Le dossier relève de l'Élysée

En 1833, le fût du canon d'Alger est installé dans le cadre, majestueux à l'époque, de la Majorité générale, dans l'arsenal militaire de Brest. Non sans avoir été décoré des symboles de la puissance française.

« Nous avons une représentation de la France en majesté, sur un trône, qui tend une main à l’Afrique pour lui apporter les bienfaits de la civilisation : la médecine – on voit un caducée –, la géographie – avec un globe –, la science. Une représentation typique de l’époque, complétée, au sommet de La Consulaire, par un coq gaulois, la patte posée sur le globe, qui représente bien l’esprit de l’époque », observe encore Hervé Bédri.

Sur le socle du canon, un bas-relief à la gloire de la colonisation. © @BCRM de Brest

Miraculeusement épargnée par les bombardements allemands de la Seconde Guerre mondiale, la colonne du canon semble un peu perdue aujourd'hui entre les grues, les voitures et le bassin de radoub. Assez peu connu des Brestois, le « Baba Merzoug » est réclamé par les autorités algériennes. Le dossier relève de l'Élysée, assure Hervé Bédri, qui conclut : « La marine fera ce qu'on lui dira de faire. »

C'est une partie de leur histoire, c'est normal qu'ils le récupèrent Micro-trottoir: les Brestois peu nombreux à connaître l'existence de La Consulaire RFI

