BNP Paribas soupçonnée de complicité de crimes de guerre: des Soudanais témoignent

REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le groupe BNP Paribas est soupçonné de complicité de crimes de guerre, et de crime contre l’humanité au Soudan. Cette semaine, des victimes d’exactions du régime de l’ancien président Omar el-Béchir étaient entendues par la justice française. Une information judiciaire a été ouverte à Paris il y a deux ans, après une plainte de neuf Soudanais ; plainte soutenue par la FIDH et la LDH. Pendant trois jours, ces victimes ont raconté leur histoire et les persécutions qu’ils ont subies pendant la guerre au Darfour.