Centrafrique: Befa Centro, un musicien au secours des enfants de la rue de Bangui

À Bangui, capitale de la République centrafricaine, près d'un millier d'enfants vivent dans la rue. Âgés de 8 à 15 ans pour la plupart, ils sont livrés à eux même pour diverses raisons. De passage à Bangui en septembre dernier, Befa Centro, un artiste musicien centrafricain basé à Chevilly-Larue en France, a été marqué par ce phénomène. Il a décidé de mettre en place des projets pour soutenir ces enfants vulnérables.

Befa Centro est né et a grandi en France. Pendant dix ans, il a travaillé avec des écoles, des foyers et des mairies qui soutiennent les enfants vulnérables. En septembre 2021, il a choisi de passer ses vacances en Centrafrique, son pays d'origine. C’est durant son séjour qu’il a découvert le phénomène des enfants de la rue. « J’ai vu des enfants qui sont vraiment dans la précarité, qui vivent dehors, qui doivent mendier pour pouvoir manger, qui ne savent pas où dormir, qui ne savent pas où aller. Des enfants vraiment livrés à eux-mêmes et qui peuvent être drogués. »

Cagnotte en ligne

Choqué de voir ces enfants vivre dans la précarité, il est revenu en France avec des idées et sort en février 2022 le titre « Enfant de la rue ».

Befa Centro est conscient que la musique ne suffit pas pour éradiquer ce phénomène, il se lance dans d’autres projets. « J’aimerais prochainement créer un événement pour pouvoir récolter des fonds pour aider les enfants de la rue, et essayer de mobiliser un maximum de personnes aussi bien élus qu’associations, que bénévoles, dans la commune dans laquelle je vis, pour récolter des fonds pour aider les enfants de la rue et de Bangui. »

Âgé d’une quarantaine d'années, il souhaite que la paix revienne définitivement en Centrafrique pour réaliser ses projets. « Je souhaite déjà que la République centrafricaine retrouve déjà la paix, une paix pérenne... parce que l’enfant, c'est l’avenir, l’enfant, c’est l’adulte de demain. »

Le jeune rappeur va lancer une cagnotte en ligne dans les prochains jours pour récolter de l’argent en faveur des enfants de la rue de Centrafrique.

