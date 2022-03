Congo-B : plus de 220 Congolais secourus en Ukraine depuis le début de l’invasion russe

Le gouvernement congolais a annoncé vendredi avoir secouru au moins 223 citoyens résidents en Ukraine depuis que ce pays subit l’invasion russe. Mais, il reste sans nouvelles d’une vingtaine autres bloquée sur le territoire ukrainien à cause des bombardements.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

C’est Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l’étranger, qui a fait le point aux sénateurs lors d’une session des questions orales. Selon le chef de la diplomatie congolaise, grâce aux représentations diplomatiques et consulaires, 223 concitoyens ont pu être secourus et mis en sécurité.

Ces Congolais évacués d’Ukraine sont en majorité des étudiants, dont 171 sont actuellement en France. Au moins 42 se sont réfugiés dans des familles d’accueil en Pologne, où dix autres personnes sont encore dans un centre d’hébergement, mais à la charge du gouvernement congolais.

En revanche, Jean-Claude Gakosso a annoncé que les autorités sont sans nouvelles d’une vingtaine d’étudiants qui n’ont toujours pas pu quitter l’Ukraine à cause des bombardements. Il a assuré que le gouvernement travaillait à les sortir de cette situation.

« A cet égard, nous avons reçu en audience aux affaires étrangères l’ambassadeur chef de la délégation de l’Union européenne (au Congo), mais aussi tous les ambassadeurs des pays membres de l’UE à qui nous avons sollicité un appui de nous aider à sortir de la fournaise ces étudiants et à les accueillir à titre exceptionnel sur les territoires de leurs pays », a déclaré M. Gakosso

Depuis le début de l'invasion russe, le Congo a mis en place une cellule de crise composée de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs et consuls, afin d'aider ses ressortissants qui vivent en Ukraine.

