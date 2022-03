Le bassiste Richard Bona, naturalisé américain, déchire son passeport camerounais

Le bassiste Richard Bona sur la scène du Théâtre antique de Vienne, le 2 juillet 2021. © Arthur Viguier/JAV 2021

Texte par : RFI

Le célèbre bassiste Richard Bona, naturalisé américain depuis plusieurs années, fait un pas de plus dans sa rupture avec son pays d'origine, le Cameroun. Dans une vidéo diffusée, le 17 mars, sur les réseaux sociaux, on le voit détruisant son passeport camerounais et proférant des critiques sévères contre le pouvoir de Yaoundé. Dans cette vidéo de près de 25 minutes qui n'a manqué de faire réagir, l’artiste est particulièrement amer.