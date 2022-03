Sahara algérien: les clauses secrètes des accords d'Évian en 1962

Essai nucléaire français à Reggane (sud algérien), le 25 décembre 1961. C'est là que fut expérimentée la première bombe atomique française. AFP PHOTO

Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, sont signés les accords d'Évian, dans l'est de la France, censés mettre un terme à plus de sept ans de conflit franco-algérien. Le texte précise le processus d'autodétermination du peuple algérien. Il encadre le statut des populations européennes, et prévoit le maintien de la France pendant quelques années au Sahara. Certaines clauses à ce sujet sont longtemps restées secrètes.