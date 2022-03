Congo-B: une clinique en campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein

Reportage

La Polyclinique internationale de Brazzaville (Polibra) entre ce dimanche 20 mars dans la deuxième semaine de sa campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus et du sein. L’opération mobilise du monde, parce que ce cancer est présenté comme un fléau et un vrai problème de santé publique pour les femmes congolaises.

Le docteur Esaie Okana Nkou arrive à la clinique à 9 heures. Il enfile d'abord sa blouse blanche sur laquelle on peut lire « faire la médecine autrement », avant de passer aux consultations.

« Bonjour madame. Vous vous appelez comment ? Je vais vous expliquer en quoi ce dépistage va consister. En fait, nous avons deux phases : nous allons d’abord examiner vos seins et si nous tombons sur une lésion, on va vous soumettre à l’imagerie, donc on va vous faire une échographie. Et le deuxième volet de ce dépistage va concerner le col de l’utérus. Nous allons rechercher les lésions précancéreuses. Si elles existent, nous allons les soigner », explique le médecin à la patiente.

Après toutes ces explications, la dame est dépistée pendant une demi-heure. Elle nous explique la suite : « Quand il m’a examiné, c’est bon ! Je dois maintenant faire des examens qu’il m’a prescrits pour confirmer ce qu’il a vu. »

Depuis le début de l’opération, le docteur Esaïe Okana Nkou reçoit en moyenne une vingtaine de femmes par jour. « La tranche d’âge concernée, ce sont toutes les femmes ayant déjà connu une activité sexuelle. Actuellement, l’incidence du cancer du col de l’utérus nous interpelle », s’inquiète le cancérologue.

Selon le ministère de la Santé, chaque année le cancer du sein et du col de l’utérus tue plus de cent femmes au Congo. La campagne de la Polibra sera close le 31 mars.

