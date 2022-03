RDC: Thisekedi présente le programme de développement des territoires aux députés provinciaux

Pour la première fois depuis son indépendance en 1960, la République démocratique du Congo vient de mettre en place un programme spécifique pour le développement inclusif des 145 territoires du pays. Dans ce cadre, 750 membres des assemblées provinciales sont réunis à Kinshasa ce week-end afin de prendre connaissance du contenu de ce programme, à l'initiative du président Félix Tshisekedi.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

1,6 milliard de dollars américains, c’est le budget mobilisé par le gouvernement et ses partenaires pour ce projet de développement des 145 territoires de la RDC. Ce montant colossal sera investi dans des infrastructures routières, éducatives, sociales et dans la construction d'hôpitaux. Le programme se veut inclusif, avec la participation des populations des territoires concernés.

Une approche centrée sur le monde rural, dont l'objectif est la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, selon le président Félix-Antoine Tshisekedi. « Plus de sept Congolais sur dix continuent de vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnel à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. »

Pour la réussite de ce chantier, le chef de l’État congolais a aussi attiré l’attention des députés provinciaux sur une autre réalité : la corruption. De son avis, cette dernière a tendance à tirer le pays vers le bas : « Les phénomènes de corruption, des inégalités et des changements climatiques continuent à exposer notre pays à des risques systémiques de grande portée », constate M. Tshisekedi.

Les partis politiques saisiront sans doute l'occasion de la présence de ces députés dans la capitale pour nouer des alliances en vue des prochaines élections des gouverneurs des provinces.

