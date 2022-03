Burundi: l’interdiction de circulation des deux-roues respectée mais aussi critiquée

taxis-motos, taxis-vélos et autres tuk-tuks sur une artère de Bujumbura, capitale du Burundi. Le 10 mars 2022. (Illustration). AFP - TCHANDROU NITANGA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La mesure qui interdit les taxis-motos, taxis-vélos et tuk-tuks dans la plus grande partie de la capitale burundaise, Bujumbura, est entrée en vigueur depuis ce lundi 21 mars et a été respectée à 100%, s’est réjoui dans un tweet l’administrateur de la commune de Mukaza. Une mesure loin de ravir pourtant les usagers.