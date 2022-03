Journée mondiale de l'eau

Autour de Baaba Maal, défendre le fleuve Sénégal, « voie de la paix »

De gauche à droite, Fatoumata Diawara, Baaba Maal, Daara J, Noura Mint Seymali, Noumoucounda, et Seckou Kouyaté sur la pochette de « Voix du fleuve, voie de la paix ». © Milk Music

Les artistes font entendre leurs voix en ce 22 mars, Journée mondiale de l’eau, et alors que les travaux du Forum mondial de l’eau se poursuivent à Dakar, au Sénégal. Six grands chanteurs d’Afrique de l’Ouest publient Voix du fleuve, voie de la paix, un disque aux sonorités des plus variées, mais avec un thème commun : les enjeux de la gestion du fleuve Sénégal.