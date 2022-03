Mali: les autorités empêchent une autopsie indépendante du corps de Soumeylou Boubeye Maïga

Soumeylou Boubeye Maïga en 2018 à Bamako. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : David Baché 1 mn

En quelques mois, l'ancien Premier ministre avait perdu plus de vingt kilos et contracté une grave maladie. Transféré d’urgence dans une clinique bamakoise, les autorités n’avaient jamais autorisé son évacuation sanitaire, en dépit des recommandations successives. Un acharnement qui a suscité de nombreuses réactions, au Mali et dans toute l’Afrique. Cet acharnement s’est poursuivi autour de la dépouille de l’ancien chef du gouvernement.