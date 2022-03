RDC: MSF suspend une partie de ses activités en Ituri en raison de l’insécurité

L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) arrête une partie de ses activités en Ituri, RDC, à cause l'insécurité. (Image d'illustration)

Une annonce qui concerne des projets humanitaires à Nizi et Bambu, dans l'extrême Nord-Est. Un territoire sous état de siège depuis dix mois. L’ONG justifie sa décision par « l’absence prolongée de garanties de sécurité de la part des différents acteurs qui s’affrontent dans la région ». La décision est prise quatre mois après l’attaque d’un convoi humanitaire de MSF par des hommes armés. Deux membres de son personnel avaient été grièvement blessés par balles. L’enquête demandée au gouvernement est restée sans suite.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

L’organisation trouve difficile cette décision de fermeture, mais estime ne plus avoir le choix. La situation devient intenable pour MSF qui ne veut plus exposer son personnel aux risques. Les premières victimes de son retrait sont les enfants qui bénéficiaient d'une assistance médicale gratuite dans cette zone.

« Ces projets nous les fermons à contre-cœur parce que c’était deux projets dans lesquels nous réalisons beaucoup d’activités notamment de la pédiatrie. L’année dernière, sur les deux hôpitaux de Nizi et Bambu, c’est plus de 7 000 d’admissions d’enfants en pédiatrie. Nous allons quand même faire quelques donations pour quelques mois de médicaments et d’intrants médicaux, de matériels médicaux à ces structures, mais nous savons très bien malheureusement que la situation va certainement se dégrader », déplore Olivier M., chef des programmes pour MSF dans le pays.

Climat d'impunité

Avant cette annonce, MSF avait déjà suspendu ses activités dans les deux agglomérations. En quatre mois, selon Jérôme Alin, le chef de mission de l’Organisation, le taux de mortalité a triplé. Il se dit aussi « profondément troublés par le climat d'impunité qui règne aujourd'hui dans cette partie de la RDC ».

L’organisation ne quitte pour autant pas l’Ituri, car elle va continuer à apporter une assistance humanitaire notamment à Drodro et Angumu où elle est présente depuis plusieurs années. En signe de solidarité avec les populations touchées, MSF a décidé avec son personnel de suspendre pour la seule journée de mercredi, toutes ses activités, à l’exception des soins pour les cas critiques.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne