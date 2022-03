La FAO et la Banque mondiale au Soudan du Sud pour y relancer l’agriculture

Un éleveur dans le Soudan du Sud près de Tonj le 16 févier 2020. © ALEX MCBRIDE/AFP

Texte par : RFI

À Juba, des ministres sud-soudanais se sont joints à la Banque Mondiale et à la FAO pour le lancement d’un nouveau rapport qui propose de remettre le pays sur la voie du développement en transformant l’agriculture. En 2022, ce sont plus de 70% des Sud-Soudanais qui auront besoin de dons alimentaires pour survivre. La conséquence d’années de guerre civile qui ont gâché le grand potentiel agricole du pays, doté de terres fertiles et de pluies abondantes.