Reportage

Madagascar: des centre de formation pour lutter contre la marginalisation des personnes handicapées

Au Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap dans la capitale, les stagiaires s'activent pour finir le matériel médical qu'ils ont appris à fabriquer. Certains repartiront chez eux avec leur fauteuil roulant, le premier de leur vie. © RFI/Sarah Tétaud

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les personnes en situation de handicap sont marginalisées par rapport au reste de la société, elles ont un accès plus restreint à l’éducation et donc à l’emploi. D’après l’ONG Humanité et inclusion (anciennement Handicap international), elles représentent la frange la plus vulnérable de la société. Pour tenter d’inverser la tendance, quatre centres publics de formation rattachés au ministère de la Formation professionnelle ont été créés spécialement pour les citoyens en situation de handicap.