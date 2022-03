Sénégal: l’armée fait un premier bilan de son opération en Casamance

Un soldat a été tué et huit autres ont été légèrement blessés depuis le début de l’opération militaire en cours en Casamance, au sud du pays. C’est le premier bilan publié par l’état-major à Dakar. Cette opération lancée il y a dix jours, le 13 mars 2022, vise, selon l’armée, à démanteler les bases MFDC de la faction de Salif Sadio, proches de la frontière avec la Gambie.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Sur les photos transmises par l’état-major, on retrouve des campements désertés, des armes saisies, notamment des fusils d’assaut M16, des munitions et des véhicules. « Volés depuis plusieurs années », selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées.

Dans son communiqué, la Dirpa affirme que huit bases du MFDC ont été détruites ou sont sous contrôle dans la zone du Nord-Sindian : Bakingaye, Katama, Katinoro ou encore Karounor. « Plusieurs rebelles ont été tués », poursuit l’état-major sans précision sur leur nombre, et « d’autres ont pris la fuite ».

Pas d’indication pour l’heure sur le sort du chef rebelle Salif Sadio. L’état-major assure que « les bandes criminelles en déroute seront traquées jusque dans leurs derniers retranchements, à l’intérieur du territoire et partout ailleurs. »

Sur le plan humanitaire, l’agence gambienne de gestion des crises fait état de plus de 6 000 personnes déplacées internes ou réfugiées ayant fui les violences dans le sud de la Gambie.

