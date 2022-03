Tchad: l'espoir des politico-militaires après les rencontres avec la médiation qatarienne

Ouverture du pré-dialogue entre le pouvoir et les groupes politico-militaires tchadiens, à Doha, au Qatar, ce dimanche 13 mars 2022.

Dans le pré-dialogue de Doha au Qatar en vue de permettre la participation des mouvements politico-militaires au dialogue inclusif de Ndjamena, on est entré dans le vif du sujet, en abordant pour la première fois mercredi les questions de fond. La médiation a rencontré dès ce mercredi deux de ces groupes de représentants politico-militaires.

Premier groupe à entrer en piste ce mercredi est celui le groupe Qatar qui regroupe une dizaine de petits mouvements politico-militaires.

Cessez-le-feu, sécurité une fois à Ndjamena ou encore mise en place d’une nouvelle transition inclusive… Les huit délégués de ce groupe sont ressortis satisfaits de leurs deux heures d’entretiens avec la médiation qatarienne.

Leur président Mahamat Ali Youssouf décrit le déroulé : « Les vraies discussions ont commencé aujourd'hui, mercredi. Mon groupe Qatar a été invité à 10h30. Les qatariens nous ont posés plusieurs questions et après, c'est fini. Ils vont aussi voir le gouvernement et discuter des propositions que nous avons proposées. En fonction de ça, ils vont revenir avec les point sur lesquels le gouvernement est d'accord ou non pour qu'on puisse trouver un consensus. »

« Une occasion qui est offerte au peuple tchadien »

Puis ça a été au tour des 16 représentants du groupe de Doha, qui comprend 22 mouvements, certains en provenance du Soudan et même de Ndjamena.

C’est un moment crucial pour le Tchad, selon son porte-parole, Abakar Assileck Halata : « C'est une première, parce que du temps de [Idriss] Déby, il avait refusé de parler avec ses opposants. C'est une nouvelle ère. C'est une occasion qui est offerte au peuple tchadien. Ça reste du côté du gouvernement d'accepter les conditions qui sont posées par les politico-militaires et alliés. »

Le troisième groupe, celui de Rome, qui regroupe notamment les principales rébellions tchadiennes, rencontre l’équipe de la médiation ce jeudi avant que celle-ci ne présente pour examen toutes leurs conditions à la délégation gouvernementale.

