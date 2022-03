Les autorités soudanaises démentent la présence de Wagner et leurs activités aurifères

Les autorités soudanaises ont opposé un démenti mardi à l'affirmation selon laquelle les mercenaires de la société russe Wagner étaient présents dans le pays. Elles répondaient ainsi à un communiqué publié la veille de la « Troïka », composée du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Norvège, accusant par ailleurs Khartoum d'avoir cédé aux Russes des intérêts dans les mines d'or.

Le Groupe Wagner « répand des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et se livre à des activités illicites liées à l'extraction de l'or » : voilà ce qu'on pouvait lire dans le communiqué de la « Troïka », lundi.

Ce que le ministère soudanais des Affaires étrangères a qualifié le lendemain « d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures du Soudan ». Quant à la présence de Wagner au Soudan, le ministère l'a démenti catégoriquement, accusant les trois pays de vouloir l'entraîner dans le conflit en Ukraine.

Une présence pourtant visible des Russes au Soudan

Pour autant, la présence de la société Wagner au Soudan est avérée depuis 2017, en tout cas. L'ancien président Omar El-Béchir était revenu triomphant de Sotchi, en Russie, avec un accord sur l'installation sur la mer Rouge d'une base navale russe, sur la coopération économique et militaire avec Moscou, et des concessions minières, sous prétexte de maintenir la sécurité des sites.

Le ministère russe des Affaires étrangères l'avait lui-même reconnu en janvier 2019, alors que des mercenaires russes avaient été vus entraînant et transportant les services de renseignement soudanais et les Forces de soutien rapide du général Hemedti pendant la répression de la révolution. Le numéro 2 de la junte était d'ailleurs à Moscou au premier jour de l'invasion de l'Ukraine et possède notoirement des intérêts personnels dans l'extraction d'or.

