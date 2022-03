RDC: une campagne de chirurgie cardiaque gratuite pour les enfants à Lubumbashi

Reportage

Sur une centaine d’enfants présentant des malformations cardiaques, 25 vont subir une intervention chirurgicale. Cette campagne est organisée par la Fondation canadienne Centre médical Diamant pour une durée de cinq ans et pour un coût global de 7,5 millions de dollars. Elle va aussi permettre un transfert de compétences aux médecins et infirmiers congolais.

Avec notre correspondante à Lubumbashi, Denis Maheho

Il est 7h30, ce mercredi, quand l’équipe des chirurgiens arrive à l’hôpital Diamant. Infirmiers et autres médecins préparent la salle d’opération. Le docteur Nurim Tadjin, initiatrice du projet, est très émue : « Honnêtement, j’ai du mal à réaliser que la campagne commence. Mais on est prêt et j’espère pouvoir continuer pour plus longtemps. »

Emmanuel a six ans. Il occupe la chambre numéro 11. Quelques minutes avant son opération, s’il a l’air détendu, sa mère Evelyne Tunda fait part de son inquiétude : « Je suis stressée, je ne sais quoi dire. Ce n’est pas par notre force que nous pouvons y arriver, c’est seulement avec Dieu. On ne s’attendait pas à ça. »

Dans la chambre d’à coté, une fillette de six mois est en observation. Sa maman, la peur au ventre, ne peut pas parler. Sylvie Feruzi, sa tante, la tient dans ses bras. « On devait l’opérer aujourd’hui, mais le taux des globules blancs est élevé dans le sang. On a donc reporté », explique-t-elle.

« Fermer un trou »

Devant l’inquiétude des parents, le Docteur Ali Dodge Khatami, un des chirurgiens se veut rassurant. Ces enfants ont une maladie congénitale assez fréquente. « C’est un trou, une communication entre deux chambres du cœur. Et l’opération consiste à fermer ce trou. Ça paraît simple mais c’est un peu de la tuyauterie de luxe. On ferme le trou et les enfants vont beaucoup mieux », résume-t-il.

Les enfants opérés du cœur vont rester quatre jours en soins intensifs. Cette première campagne va durer deux semaines avant de reprendre cet été.

