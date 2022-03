Ethiopie: Addis Abeba décrète une « paix humanitaire » dans le conflit tigréen

Distribution de l'aide alimentaire à Mekele, la capitale du Tigré. Le 22 juin 2021. (Image d'archive). AFP - YASUYOSHI CHIBA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est un pas de plus vers une possible paix entre le gouvernement fédéral et les rebelles tigréens du TPLF. Alors que le conflit dure depuis un an et demi, le gouvernement éthiopien a déclaré une trêve humanitaire, censée laisser entrer de l’aide humanitaire au Tigré. Les pénuries de nourriture et de médicaments dans la province de 6 millions d’habitants inquiètent la communauté internationale.