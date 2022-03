Guinée: un ancien ministre et le médecin d’Alpha Condé placés sous contrôle judiciaire

C’est un ouf de soulagement, puisque depuis au moins quatre à cinq jours, nos clients étaient privés de leur liberté et on n’a pas accepté que nous soyons à leur côté pendant leurs auditions. Au niveau de la direction de la justice militaire, nous sommes intervenus devant monsieur le procureur de la République qui était très attentif. Et après avoir disqualifié les faits, il a saisi un cabinet d’instruction qui a inculpé nos clients, mais qui les a laissés en liberté sous contrôle judiciaire. La gendarmerie parlait d’atteinte à la vie privée, c’est cette qualification-là qui a été disqualifiée et requalifiée par monsieur le procureur à l’utilisation frauduleuse d’éléments d’indentifications mis à disposition ou diffusion à autrui des données à caractère personnel sans autorisation préalable de la personne concernée sur le fondement de la loi sur la cybersécurité en République de Guinée.