Tchad: un mois après des violences intercommunautaires de Sandana, les familles réclament justice

Une délégation gouvernementale s'est rendue à Sandana après le massacre ayant eu lieu jeudi 10 février 2022. © RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Tchad, plus d’un mois après le massacre du 9 février 2022, qui a opposé éleveurs et agriculteurs et occasionné une douzaine de morts à Sandana dans la région du Moyen-Chari, au sud du Tchad, la procédure judicaire annoncée par les autorités n’avance pas. Les cinq personnes arrêtées n’ont pas été traduites devant les tribunaux. Les avocats des victimes dénoncent l’inaction des pouvoirs publics.