Togo: la Cour de justice de la Cédéao donne raison à l’opposant Agbéyomé Kodjo face à l'État

Agbéyomé Kodjo après avoir voté dans un bureau de Lomé, le 22 février 2020. REUTERS/Luc Gnago

L’opposant avait porté plainte après son arrestation durant plusieurs jours en avril 2020, après la présidentielle contestée. Les juges ouest-africains ont dénoncé une arrestation et une détention arbitraires et estimé que l’État togolais avait aussi violé sa liberté d’expression. Lomé n’est condamné qu’à verser un franc symbolique, mais pour le camp d’Agbéyomé Kodjo, toujours poursuivi pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État », « diffusion de fausses informations » et « troubles aggravés à l’ordre public », l’essentiel n’est pas là.