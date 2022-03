Gabon: la société civile relance le débat sur la gestion des fonds Covid

Au Gabon, un rapport d’audit sur la gestion des fonds Covid mobilisés par l’État a été publié vendredi 25 mars. L’audit a été réalisé par le COPIL Citoyen, un mouvement regroupant plusieurs acteurs dont des syndicalistes et militants des ONG de bonne gouvernance. C’est le premier rapport rendu public sur les fonds Covid. L’Assemblée nationale et le gouvernement ont commandé des rapports dont la publication est bloquée pour des raisons inconnues.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Le COPIL Citoyen dit avoir effectué son audit exclusivement sur des factures et ordres de paiement publiés sur le site internet du ministère de l’Économie. Tous ces documents justifient des dépenses d’une valeur de 56 milliards de FCFA alors que durant la période, le Gabon a mobilisé 503 milliards de FCFA pour lutter contre le Covid-19. Sur les sommes publiées, la société civile dit avoir constaté des surfacturations, des factures payées pour des services non effectués et affirme que des noms de personnalités de la présidence de la République sont attachés à ces documents.

Geoffroi Foumboula Lebika, porte-parole du mouvement citoyen, suggère aux entreprises et personnes concernées de coopérer pour éclairer les gabonais : « Nous demandons à ces derniers de coopérer dans le cadre des interviews que nous viendrons réaliser auprès d’eux pour que nous puissions comprendre quelles sont les habilitations qu’ils ont reçues pour faire des transactions aussi importantes de plus de 20 milliards au nom du Gabon. »

« Le gouvernement n'a rien à cacher », a réagi le porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilié By Nze. « Si des comportements blâmables ou répréhensibles sont relevés, les auteurs en répondront devant les instances », a-t-il précisé avant de conclure que le gouvernement ne se soumettra pas à la volonté des citoyens sans légitimité démocratique.

