Zimbabwe: des législatives partielles en forme de test pour l'opposition

Pour le principal leader de l’opposition Nelson Chamisa, ce scrutin va permettre de tester la popularité de son tout nouveau parti, La coalition des citoyens pour le changement. REUTERS/Mike Hutchings

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On vote ce samedi 26 mars au Zimbabwe pour des législatives et locales partielles : 28 sièges parlementaires sur 270 sont à pourvoir. Cela fait deux ans que le scrutin aurait dû avoir lieu, mais il a été repoussé en raison de l’épidémie de Covid-19. Il s’agit d’une élection test, à moins d’un an d’un scrutin présidentiel. L'opposition appelle à la mobilisation face à la ZANU-PF, parti au pouvoir depuis l'indépendance.