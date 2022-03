Après le Cameroun, la Semaine du cinéma s'installe au Niger

Vue de la capitale nigérienne, Niamey, accueillant le festival de cinéma, la Semaine du cinéma. © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 diasUndKompott

RFI

Les quartiers de la capitale nigérienne et certaines régions seront animés à partir de ce dimanche 27 mars, pour toute la semaine. Pour cause, la 2e édition de la Semaine du cinéma qui s’y tient et où une quarantaine de films seront projetés. Une initiative de jeunes réalisateurs africains qui veulent promouvoir et rendre accessible gratuitement au grand public les différentes œuvres cinématographiques de l’Afrique et de sa diaspora.