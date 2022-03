Burkina Faso: le contrat de Bolloré pour la gestion du chemin de fer décrié

À l’appel du Consortium Burkina 2050, une marche s'est tenue samedi 26 mars à Ouagadougou pour demander l’annulation de la convention de concession qui lie le Burkina Faso à la Sitarail, filiale du groupe français Bolloré. Le consortium accuse ce dernier de plusieurs manquements : pendant plus de 20 ans, le Burkina Faso n’aurait rien reçu de l’exploitation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Les manifestants en appellent aux députés.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Partis de la gare ferroviaire, munis de banderoles, les manifestants ont scandé des slogans demandant la résiliation de tout contrat avec le groupe Bolloré pour la gestion du chemin de fer. Moutaga Traoré est le secrétaire général du syndicat des retraités du chemin de fer du Burkina Faso :

« La gestion calamiteuse de Sitarail (Société internationale de transport africain par rail) doit prendre fin. Il y a des familles éprouvées, endeuillées, des enfants qui ne vont plus à l'école... Ils sont laissés à eux-mêmes. »

Djenebou Oedraogo, elle, est de l’association des commerçantes installées à la gare ferroviaire : « Que Bolloré parte ! Nous sommes fatigués ! Nos époux sont à la retraite mais n’ont aucune pension ! Le train ne marche plus, donc plus de commerce à la gare ! Nos enfants ne vont plus à l’école ! Il n'y a plus d’argent pour payer les scolarités et pour manger ! »

Les manifestants ont lancé une pétition afin de recueillir 15 000 signatures qui seront transmises aux députés. Selon Nestorine Sangaré, coordonnatrice Consortium Burkina 2050, le chemin de fer n’a rien rapporté au Burkina faso depuis 27 ans :

« Nous demandons l'annulation de toutes les conventions – convention initiale et convention de concession révisée de 2016 – pour les graves manquements aux obligations économiques, financières et sociales convenues avec l'État burkinabè dans la gestion du patrimoine. »

Ces manifestants demandent au Parlement de veiller à ce que le gouvernement récupère la gestion du transport ferroviaire et la confie à d'autres personnes capables de maintenir la qualité du service.

