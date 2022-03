Nigeria: l'aéroport de Kaduna attaqué, la situation sécuritaire toujours plus tendue

Un véhicule militaire patrouillant dans les rues de Kaduna, au Nigeria. (image d'illustration) AFP - KOLA SULAIMON

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les incidents sécuritaires continuent de se multiplier dans le nord-ouest du Nigeria. Cette région est en proie à la violence de groupes armés surnommés « bandits » localement et qui enlèvent, pillent et massacrent, principalement motivés par l'appât du gain. Samedi 26 mars, c'est l'aéroport de la grande ville de Kaduna qui a été une fois de plus pris pour cible par ces hommes.