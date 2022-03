Reportage

Tchad: première édition de la Senafet Fashion week à Ndjamena

Vue aérienne de Ndjamena. © David Baché/RFI

Au Tchad, la mode féminine était à l’honneur samedi soir 26 mars. La première édition de la Senafet Fashion week, un défilé de mode 100% féminin (styliste et mannequin), était organisé par l’Office national de la promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts (ONPTA) dans un hôtel de la capitale. Objectif : mettre à l’honneur les femmes et les stylistes féminines du pays.