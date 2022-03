Guinée: l'État fait son retour dans le mega projet de fer des monts Simandou

La région du Simandou détient l'un des gisements de fer les plus importants au monde. Copyright © 2014 Rio Tinto

L'État guinéen entend tirer davantage profit du projet minier des monts Simandou. Ces gigantesques montagnes de fer situées aux confins de la Guinée et du Liberia recèlent plus de huit milliards de tonnes de minerai à haute teneur. Deux consortiums se partagent les quatre permis miniers et travaillent depuis des années à construire les infrastructures portuaires et ferroviaires nécessaires à l'évacuation du fer. Après plusieurs mois de négociation, l'État guinéen vient d'obtenir l'assurance de posséder 15% des infrastructures ferroviaires et portuaires. En outre, il participera plus activement à la gestion de l'exploitation.