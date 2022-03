Le Ghana rouvre ses frontières terrestres après deux ans de fermeture

Poste frontière d’Aflao, entre le Ghana et le Togo (image d'illustration). Getty Images/ Max Milligan

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il est désormais possible d'entrer librement au Ghana, sans restrictions. Le pays a rouvert lundi 28 mars ses frontières terrestres et maritimes, fermées depuis deux ans à cause de la pandémie du Covid-19.