Afrique du Sud : le nombre de demandeurs d'emploi continue de battre des records

Le chef de l'opération Dudula, Nhlanhla "Lux" Dlamini (C), s'adresse à ses partisans après avoir été libéré sous caution lors de sa comparution devant le tribunal de première instance de Roodepoort, à Roodepoort, près de Johannesburg, le 28 mars 2022. AFP - PHILL MAGAKOE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le dernier trimestre de 2021 enregistre un taux de chômage de plus de 35%. C'est même 66% chez les 15-24 ans. Ces nouvelles statistiques concluent une très mauvaise année 2021 pour le marché de l'emploi sud-africain, marquée par la pandémie et les émeutes de juillet suite à l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma. Ces chiffres tombent au plus mal pour le gouvernement qui va affronter une motion de défiance au Parlement mercredi 30 mars, déposée par l'opposition.