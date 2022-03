Ghana : le Parlement adopte une taxe controversée sur les paiements mobiles

Chaque Ghanéen qui envoie une somme en argent digital supérieure à 100 cédi, soit environ 12 euros, devra s'acquitter d'une taxe de 1,5% sur la somme. (image d'illustration) Reuters/Mike Hutchings

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après plusieurs mois de vifs débats et de protestation de la part de l'opposition, le Parlement ghanéen vient d'adopter une mesure mettant en place une taxe de 1,5% sur les paiements digitaux et les transferts d'argent. Cette nouvelle taxe devrait apporter chaque année environ l'équivalent d'un milliard de dollars dans les caisses de l'État ghanéen. Mais alors que l'inflation galope et que le pays peine à sortir de la crise post-pandémie, cette taxe ne fait pas l'unanimité.