Le Sahara occidental et l'énérgie au coeur de la visite de Blinken à Rabat et Alger

Après une rencontre inédite lundi au Néguev en Israël, avec les alliés arabes de Tel Aviv et de Washington, le secrétaire d'État américain Antony Blinken effectue une visite de deux jours au Maroc avant de se déplacer mercredi 30 mars à Alger. Selon plusieurs observateurs, cette tournée s'inscrit dans le cadre des efforts que les États-Unis intensifient pour obtenir de leurs alliés leur soutien face à Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine.

Publicité Lire la suite

Au Maroc, le chef de la diplomatie américaine souhaite consolider « le partenariat stratégique régional » de Washington. Un partenariat mis à l'épreuve suite à la guerre en Ukraine : si l'Algérie est l'alliée de la Russie, le Maroc et les pays du Golfe, qui sont les alliés de Washington, rechignent à condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine.

Lors du vote à l'Assemblée générale de l'ONU, le Maroc avait préféré adopter par deux fois la neutralité. Rabat revendique cette position pour ne pas se mettre à dos la Russie, membre du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara occidental.

Cette question est la priorité de la diplomatie marocaine, et Washington a tenu à réaffirmer, avant le déplacement de Blinken, que sa position vis-à-vis du plan d'autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit du Sahara occidental est inchangée. Elle a réaffirmé dans un communiqué que ce plan est « sérieux, crédible et réaliste ». Elle a également promis de soutenir les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU, Stephan de Mistura.

Blinken tente donc de faire changer d'avis les pays alliés et de les rallier à la position américaine.

► À lire aussi : Après Donald Trump, Joe Biden reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Sa mission est difficile. Il usera de son influence en Algérie pour la réouverture du gazoduc Maghreb-Europe auprès de l'Algérie, sa sous-secrétaire avait échoué début mars. Washington essaie également d'obtenir du gaz pour ses alliés européens en remplacement de celui en provenance de Russie.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontre le prince héritier d'Abou Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan à sa résidence à Rabat, Maroc, le 29 mars 2022. REUTERS - POOL

La mission de Blinken, est encore plus difficile avec les alliés du Golfe. Les relations avec ces pays traversent une crise, et c'est au Maroc et non pas à Abou Dhabi que le chef de la diplomatie américaine rencontre le prince héritier émirati Mohammed ben Zayed.

Au même moment, Riyad a refusé de le rencontrer en annonçant que sa visite n'est pas programmée sur l'agenda. L'Arabie saoudite a également refusé d'augmenter sa production de pétrole comme le souhaitait Washington.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne