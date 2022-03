Le Cameroun fait face à une nouvelle flambée de choléra

Le choléra, dans les dix dernières années continue de circuler au niveau du Nigeria, au niveau du Tchad, au niveau du Cameroun et on s’est rendu compte avec les études qu’on a faites que c’est la même souche qui continue de circuler. Maintenant le Cameroun est en épidémie dans le Sud-Ouest, mais également dans le littoral, dans la région du centre également donc là on parle de Yaoundé et le pays fait face en mettant tout de suite ce qu’on appelle un système de gestion d’incident dont le but est de pouvoir décentraliser la prise en charge et la réponse.