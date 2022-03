Madagascar: insurrection du 29 mars 1947, les dessous d’une révolte

La place du 29-Mars 1947 à Moramanga, la ville où a débuté l'insurrection. Jeanne Richard / RFI

Il y a 75 ans, le 29 mars 1947, vers 22h, des insurgés malgaches attaquaient la caserne militaire française de Moramanga dans le centre du pays. Leur but, prendre les armes et étendre la révolte partout sur l’île pour bouter les colonisateurs hors de Madagascar. Cette insurrection sanglante sera durement réprimée pendant plus d'une année et ne prendra réellement fin que lors de la capture des principaux chefs insurgés en septembre 1948.