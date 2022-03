Nigeria: des hommes armés attaquent un train de passagers dans le nord-ouest du pays

L'attaque, qui a eu lieu ce lundi 28 mars 2022, sur une ligne reliant Abuja à Kaduna, a pu être repoussée par l'armée. C'est la dernière action en date imputée aux « bandits », nom attribué à ces gangs violents qui sévissent dans le nord-ouest et le centre du Nigeria.

Il était environ 21 heures quand des hommes armés ont attaqué un train de voyageurs avec 970 passagers à bord. Les assaillants ont utilisé des explosifs sur les rails, avant d'ouvrir le feu. Des militaires ont été rapidement envoyés sur place et ont pu repousser l'attaque.

Yahaya Sarkin Fawa se trouvait à bord : « Je m'étais endormi quand il y a eu un bruit d'explosion très fort. Avant qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passait, on a entendu des coups de feu dans tous les sens. On s'est tout de suite allongés par terre. Dans l'heure, l'armée est venue et a chassé les bandits, mais ils ont kidnappé beaucoup de gens, dont un de mes amis avec sa femme, un homme politique très populaire à Kaduna. »

Ce mardi matin 29 mars, les autorités locales affirment que cette attaque a fait des blessés et des morts, sans en préciser le nombre. C'est aussi ce que raconte cet autre témoin, Faruk Isa Abubakar Argungu : « Des personnes ont été blessées, d'autres tuées et d'autres encore enlevées. Ils ont emmené presque toutes les personnes du wagon 17. Ils ont aussi emmené mon ami et sa femme enceinte. Je dirais que sept personnes sont mortes. Puis, l'armée nous a secourus, et je suis rentré chez moi vers quatre heures du matin. »

Samedi déjà, des hommes lourdement armés ont mené une attaque contre l'aéroport de Kaduna. Un garde a été tué, le trafic aérien interrompu momentanément. Cette fois aussi, les bandits ont été repoussés par l'armée.

