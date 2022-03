Nouvelles accusations contre l’armée malienne à Ansongo

Soldat de l'armée malienne (image d'illustration). REUTERS/Benoit Tessier

Texte par : David Baché 2 mn

Les combats font rage depuis trois semaines dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali, près de la frontière avec le Niger. Les groupes armés du MSA et du Gatia, signataires de l’accord de paix de 2015, sont aux prises avec les jihadistes de l’EIGS, la branche locale du groupe Etat islamique. Les jihadistes n’hésitent pas à s’en prendre aux civils, on parle de plusieurs centaines de victimes et de milliers de déplacés. L’armée malienne ne prend pas part à ces combats. En revanche, c’est dans ce contexte que l’armée malienne est à nouveau accusée d’exaction contre des civils à Ansongo, entre Gao et Ménaka : des déplacés, quinze personnes, qui fuyaient les combats.