RDC: l'armée congolaise affirme avoir capturé deux soldats rwandais

Militaire des FARDC en patrouille sur les hauts plateaux du Sud-Kivu, en octobre 2020 (image d'illustration). RFI/Sonia Rolley

1 mn

L'accusation couvait depuis plusieurs jours, le sujet avait même été évoqué au plus haut niveau entre les présidents Tshisekedi et Kagame jeudi dernier. La République démocratique du Congo affirme et maintient que le Rwanda soutient la rébellion du M23, un mouvement défait pourtant voilà une décennie mais qui refait surface depuis quelques mois. Il dénonce l'absence d'avancées dans le processus de leur retour sur le sol congolais. Il y a des accrochages depuis la fin 2021, mais cela fait quelques jours maintenant que cela dégénère en véritables combats dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, dans le Nord-Kivu. Ce 28 mars, de nouveaux affrontements se sont produits, le M23 aurait attaqué des positions de l'armée congolaise. Les FARDC affirment avoir arrêté deux soldats rwandais dans l'opération de riposte.