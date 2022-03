Crash d’un hélicoptère de la Monusco en RDC: les FRADC et le M23 s’accusent mutuellement

Huit casques bleus sont morts mardi 29 mars dans le crash d’un hélicoptère de la Monusco, la Mission onusienne en RDC. L’appareil s’est écrasé dans l’est du pays, dans une zone où depuis quelques jours d’intenses combats opposent les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Les deux camps s’accusent mutuellement d’avoir abattu l’appareil.

La guerre au sol s’accompagne d’une guerre des mots. Pour les Forces armées congolaises, c’est le M23 qui a abattu l’hélicoptère, alors que selon Kinshasa, l’appareil était en train de réaliser une mission de reconnaissance inoffensive pour évaluer les mouvements de populations entraînés par les combats.

Les rebelles, eux, ont démenti, parlant « d’allégations déroutantes » pour faire « diversion ». Car en effet, selon le M23, ce sont au contraire les soldats congolais qui ont abattu l’hélicoptère. Alors que les FARDC pilonnaient la colline de Tchanzu, un appareil de la Monusco a été touché par des tirs de mortier provenant de camp militaire de Rumangabo, selon le mouvement armé.

Dans tous les cas, six soldats de l’aviation pakistanaise et deux observateurs militaires, un Russe et un Serbe, sont morts. Leurs corps ont été rapatriés à Goma, en attendant un retour dans leurs pays. La mission des Nations unies a ouvert une enquête conjointe avec le Congo puisqu’on est sur son territoire.

Pour l’instant, la Monusco reste prudente. Elle déclare simplement que l’origine de l’incident est pour le moment inconnue. Néanmoins, Khassim Diagne, le représentant spécial adjoint, parle « d’un crash causé par un objet lumineux ». Il n’en dit pas plus, même si cette information fait penser à une roquette. Khassim Diagne ajoute d’ailleurs ne pas exclure « la piste d’une attaque contre l’hélicoptère ».

