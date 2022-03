Le Burundi autorise la BBC à émettre de nouveau

Le régulateur burundais des médias a annoncé mercredi 30 mars la « réouverture » de la radio britannique BBC, qui n'était plus autorisée à diffuser dans le pays depuis mai 2018.

Le Conseil national de la communication (CNC) avait suspendu la diffusion le 4 mai 2018 de la BBC et de la radio américaine VOA pour « manquements à la loi régissant la presse et à la déontologie ». L'instance avait ensuite retiré en mars 2019 son autorisation d'exploitation à la BBC. VOA n'a, elle, pas vu sa suspension levée depuis lors.

« Nous sommes arrivés à la décision de rouvrir la radio BBC à partir d'aujourd'hui », a annoncé la présidente du CNC, Vestine Mbundagu, dans une déclaration en français à la presse. « Le CNC avait suspendu la radio BBC pour des fautes professionnelles, puis (...) son Excellence le président de la République a recommandé que le CNC puisse s'asseoir avec les médias sous sanctions afin qu'il puisse régler les problèmes définitivement », a-t-elle expliqué. « Nous avons emboîté le pas, (...) et finalement, la conditionnalité que l'on avait posée à la radio BBC a été honorée », a-t-elle ajouté.

Le CNC avait retiré l'autorisation d'exploitation de la BBC en 2019 en estimant que la station n'avait « pas respecté sa promesse de respecter (...) les principes d'équilibre de l'information et de vérification rigoureuse des sources » et ensuite « diffusé un documentaire qui s'est avéré être un montage mensonger, calomnieux et accablant pour le Burundi ».

L'institution faisait référence au documentaire À l'intérieur d'un site de torture au Burundi, diffusé par la BBC en décembre 2018, évoquant des « sites secrets de torture et de détention pour faire taire les opposants » - ce qui avait été catégoriquement démenti par le pouvoir dirigé à l’époque par Pierre Nkurunziza. Son successeur, Evariste Ndayishimiye, avait appelé en janvier 2021 le CNC à « régler ses différends » avec les organes de presse sanctionnés à la suite de la crise née en avril 2015 de la décision de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat contesté.

