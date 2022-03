Les candidats à la présidentielle draguent les électeurs du mont Kenya

Le candidat à la présidentielle kényane 2022 Raila Odinga (gauche) a reçu officiellement le soutien du président kényan Uhurru Kenyatta (droite), son ex-rival, ce samedi 12 mars 2022, à Nairobi. © THOMAS MUKOYA/REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La bataille en vue de la présidentielle s’accélère au Kenya. La campagne s’ouvre officiellement le 29 mai, mais depuis plusieurs semaines déjà, les meetings se multiplient aux quatre coins du pays. Une région canalise l’attention des principaux candidats et de leurs soutiens : le mont Kenya. Le sortant Uhuru Kenyatta, dont c’est le fief, s’active pour tenter d’y imposer son dauphin Raila Odinga, et contrer la percée de William Ruto dans cette région-clé. Elle représente un tiers des votants. Et fut le berceau de trois des quatre présidents qu’a connu le Kenya.