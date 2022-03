Nigeria : les experts de l'ICG font le point sur Boko Haram, un an après la mort de Shekau

L’État islamique de l’Afrique de l’Ouest a récupéré une bonne partie du territoire occupé par Shekau, notamment dans la Sambisa, une grande forêt au centre du Borno où il était installé. Là où s’est plus compliqué, c’est d’une part dans les montagnes Mandara, à la frontière avec le Nigeria et le Cameroun, et puis sur le Lac Tchad.