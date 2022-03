Nollywood, le phénomène cinématographique en provenance directe des studios nigérians

Après l'arrêt des tournages dû à la pandémie, Ali Nuhu, acteur et vedette du cinéma nigérian, a pu reprendre le chemin des plateaux, mais il a dû s'adapter à la demande des nouveaux diffuseurs. "Beaucoup de cinéastes nigérians délaissent les blockbusters pour les séries afin de cibler les plateformes numériques. » Les rois du streaming se livrent une bataille acharnée pour conquérir ce marché des séries en plein essor. Leur arrivée a obligé le secteur à se profesionnaliser, témoigne l'acteur et politique John Dumelo. "Aujourd'hui si vous voulez être diffusé sur les plateformes en ligne, il faut suivre des consignes d'excellence, et c'est grâce à ces critères que la qualité s'est améliorée. Maintenant, lorsque nous produisons, nous savons que nous produisons pour Netflix et d'autres grandes plateformes." La présence des films africains en ligne offre une meilleure visibilité à la création de fictions africaines, comme en témoigne le succès de la série King of Boys. Le réalisateur Imoh Umoren veut pourtant que l'accès aux contenus africains soit plus largement ouvert sur les plateformes. "Beaucoup de nos films font encore l’objet d’un blocage géographique. Nous aimerions que tout le monde puisse regarder Nollywood, que vous habitiez en Chine ou à Madagascar. Mais avec la demande croissante pour du contenu africain je pense que les choses vont changer." Nollywood, né sous les auspices du film Living in Bondage, est célèbre pour ses comédies et ses histoires d’amour. Dans un rapport l’an dernier, l’ONU a estimé qu’une meilleure gestion du secteur permettrait de créer 20 million d’emplois de plus.