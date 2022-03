Pré-dialogue tchadien de Doha : la médiation qatarie examine le projet de protocole d'accord

Des participants au pré-dialogue tchadien à Doha lors de l'ouverture des discussions. Le 13 mars 2022. AFP - KARIM JAAFAR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le pré-dialogue tchadien se poursuit à Doha au Qatar. Ces pourparlers qui rassemblent plus de 200 délégués représentants du pouvoir tchadien de transition et plus de 52 groupes politico-militaires est un préalable au dialogue inclusif qui débutera le 10 mai prochain à N'Djamena. La délégation gouvernementale a remis ce dimanche son projet de protocole d'accord aux médiateurs qataris. Depuis, tous les délégués s’impatientent en attendant les négociations directes entre les parties.